Sieben Verletzte bei Großbrand im Altersheim in Schwaz

Schwaz – Großeinsatz für die Rettungskräfte in Schwaz am Freitagabend: Der Dachstuhl des Altersheims St. Josef in Weidach stand in Flammen. Die 51 Heimbewohner wurden zunächst in der Kapelle in Sicherheit gebracht, danach musste aufgrund zunehmender Rauchentwicklung das gesamte Gebäude evakuiert werden. Fünf Senioren erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Zwei Feuerwehrmänner wurden im Zuge der Löscharbeiten verletzt.

Nach der Evakuierung wurden die Bewohner laut Polizei in der Turnhalle der Neuen Mittelschule Schwaz untergebracht. Einige wenige von ihnen wurden von Angehörigen abgeholt und nach Hause begleitet, die restlichen Heimbewohner wurden von der Rettung zur Beobachtung ins Krankenhaus Schwaz gebracht.

Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. Die Brandursache ist noch völlig unklar. - Dähling

„Das ist wohl eine der größten anzunehmenden Brandkatastrophen, wenn ein Spital oder Altersheim brennt“, meinte BM Hans Lintner. Der Schwazer Stadtchef war gerade bei der Jahreshauptversammlung der Tyrolit-Betriebsfeuerwehr, als die Brandmeldeanlage des Altersheimes um 20.27 Uhr Alarm schlug. Das Dachgeschoss im Süd- und Westtrakt stand in Flammen.

Die Schwazer Feuerwehr war sofort vor Ort, weitere Wehren aus der ganzen Umgebung kamen hinzu und rückten mit vier Drehleitern dem Feuer zuleibe. Bis in die Morgenstunden dauerten die Löscharbeiten an.

Am Samstag um 10 Uhr folgt eine weitere Einsatzbesprechung, wo die Bewohner mittelfristig hinkommen sollen. „Aus ganz Tirol haben wir von Altersheimen Angebote bekommen, Menschen aufzunehmen“, freut sich Lintner. (TT.com, mw, ad)