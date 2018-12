Vier Verletzte bei Frontalkollision in Kappl

Kappl – Bei winterlichen Straßenverhältnissen verlor ein 42-jähriger Schweizer am Sonntag gegen 13 Uhr auf der B188 in Kappl die Kontrolle über sein Auto. Das Fahrzeug geriet in den Gegenverkehr und prallte mit dem Pkw eines 29-jährigen Deutschen zusammen. Ein weiteres Fahrzeug – gelenkt von einem 63-jährigen Tiroler – wurde laut Polizei ebenfalls in den Unfall verwickelt.

Alle drei Lenker und eine Beifahrerin – eine 48-jährige Schweizerin – wurden bei der Kollision verletzt. Während der 63-jährige Einheimische in Ischgl beim Arzt behandelt wurde, wurden die zwei Schweizer und der Deutsche von der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert. (TT.com)