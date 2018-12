Innsbruck – Schwer verletzt wurde am Sonntag eine 47-jährige Frau in Innsbruck bei dem Versuch, ihren Bus noch zu erwischen. Die Tirolerin rannte kurz vor 18 Uhr über die Kreuzung Meinhardstraße/Museumstraße.

Im selben Moment fuhr ein 20-jähriger Tiroler bei der Ampel in der Meinhardstraße in Richtung Sillgasse los. Die Frau lief seitlich gegen das Auto, blieb am rechten Außenspiegel hängen, stürzte und brach sich das Sprunggelenk. Sie wurde in die Klinik eingeliefert. (TT.com)