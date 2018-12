Brand bei Liftstation in Hochfügen, drei Mitarbeiter leicht verletzt

Schwaz – Ein Brand bei der Verbindungsstation der Bergbahn „Zillertal Shuttle“ auf 1450 Metern Seehhöhe hat am Montagvormittag die Einsatzkräfte in Hochfügen in Atem gehalten. Gegen 10 Uhr brach der Brand aus bisher unbekannter Ursache in der Talstation aus, bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte das Gebäude bereits stark Feuer gefangen.

Mitarbeiter der Bahn hatten zuvor versucht, das Feuer mit Feuerlöschern zu löschen, was ihnen jedoch nicht gelang. Dabei zogen sich drei Arbeiter im Alter von 24, 27 und 29 Jahren leichte Verletzungen zu. Sie wurden mit Verdacht auf eine Rachgasvergiftung in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert

Die alarmierten Feuerwehren Fügen, Zell am Ziller, Schlitters, Hart und Schwaz brachten die Flammen zum Glück binnen kürzester Zeit unter Kontrolle, am Gebäude entstand jedoch hoher Schaden. Am Dienstag finden weitere Erhebungen zur Brandursache statt.

Inwieweit der Skibetrieb durch den Brand beeinträchtigt sein könnte, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Anlage bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs war die Anlage nicht geöffnet. (TT.com)