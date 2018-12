Nach Brand in Schwazer St.-Josef-Heim: Zukunft ist ungewiss

Von Angela Dähling

Schwaz – Gespenstisch sieht es hinter der Absperrung im dritten Obergeschoß des Altenheims Weidachhof St. Josef aus. Durch die grüne Deckenplane, die das abgebrannte Dach notdürftig abdeckt, dringt schummriges Licht auf einen mit Dämmmaterial und verkohlten Balken übersäten Gang. „Die zehn Zimmer dort sind komplett zerstört“, sagt Bernhard Guggenbichler. Der Geschäftsführer der Sozialen Einrichtungen der Barmherzigen Schwestern Zams, die das vom Brand schwer getroffene Schwazer Heim leiten, war auch gestern wieder in Schwaz vor Ort. Viel ist zu regeln. Viel ist noch ungewiss nach dem Großbrand, der Freitagabend durch einen Defekt einer Bad-Belüftungsanlage ausgelöst wurde.

In dieser Woche nehmen Statiker und Gutachter der Versicherung das Haus unter die Lupe. „Erst dann wissen wir, wie es weitergehen kann“, sagt Guggenbichler. Im schlimmsten Fall drohe der Abriss des in den 1950er-Jahren errichteten Hauses. „Die Brandschutzauflagen sind von uns immer alle erfüllt worden. Und dass die Feuerwehr erst im Frühjahr wieder eine Großübung im St.-Josef-Heim machte, zahlte sich aus“, sagt Guggenbichler und dankt nochmals allen am Einsatz Beteiligten und den Angehörigen für das Verständnis. „Das Wichtigste ist, dass kein Mensch nachhaltig zu Schaden kam“, betont er.

Das vom Brand zerstörte dritte Obergeschoß. - Dähling

Am Sonntag wurden 30 der 46 Senioren, die im Schwazer Krankenhaus untergebracht worden waren, mit Rettungswagen und von 21 ehrenamtlichen Sanitäter­n des Schwazer Roten Kreuzes ins Altenheim nach Innsbruck-Pradl gebracht. „In 48 Stunden leisteten 80 Rotkreuz-Mitarbeiter ca. 650 Stunden ehrenamtlic­h“, zieht Bezirksrettungskommandant Günthe­r Schwemberge­r Bilan­z. Die Feuerwehr Schwaz sorgte Sonntag mit 25 Mann für den Transport der in Umzugskartons gepackten Habseligkeiten der Senioren.

„Etliche der 51 Heimbewohner schliefen bei Brandausbruch bereits. Sie wurden im Pyjama gerettet und mussten alle­s zurücklassen“, weiß auch Pflegedienstleiterin Gabriele Polaneszky (BKH Schwaz). Geschockt durch den Brand, ohne Hörgerät, Zahnprothese, Brille und Medikamente in fremder Umgebung – das sei für die betagten Menschen nicht leicht. Zwölf waren gestern für Kontrolluntersuchungen noch immer im BKH Schwaz. „Wir haben sechs Bewohner in unserem Haus in Hall unterbringen können. Fünf weitere konnten in Heime in Vomp, Kramsach und Fügen übersiedeln, wo sie ohnehin angemeldet waren, aber es bisher an Platz mangelte“, schildert Bernhard Guggenbichler. Für einige werden noch Plätze gesucht. „Es ist unser Bestreben, möglichst viele unserer Bewohner gemeinsam mit den Mitarbeitern unterzubringen. Denn sie sind froh, wenn sie in fremder Umgebung vertraute Gesichter vorfinden“, erklärt Guggenbichler.

Laut Bürgermeister Hans Lintner komme die von Swarovski angebotene Unterbringung im Stift Fiecht mangels nötiger Barrierefreiheit nicht in Frage. Zu große Umbauarbeiten wären nötig. BM Lintner ergänzt: „Und der Trakt im Pradler Heim war nur frei, weil trotz großer Nachfrage nach Heimplätzen dort kein Personal zur Verfügung steht. Das wird jetzt aus Schwaz mitgebracht.“