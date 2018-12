Imster bei Sprung über Zaun verletzt: Autofahrer ausgeforscht

Imst – Auf dem Nachhauseweg von einem Lokalbesuch in Imst fand sich Anfang Dezember ein Fußgänger (54) in einer brenzligen Situation wieder. Kurz vor einer Kreuzung näherte sich ihm von hinten ein Auto mit hoher Geschwindigkeit. Der 54-Jährige wollte sich in Sicherheit bringen, da es aber keinen Gehsteig gab, sprang er von der Straße über einen angrenzenden Holzzaun. Trotz Schmerzen in beiden Knien und weiterer Verletzungen ging er noch bis zu seiner Wohnung. Am nächsten Tag meldete er den Vorfall der Polizei. Der Lenker des Wagens hatte das verzweifelte Ausweichmanöver des Mannes wohl gesehen, aber nicht angehalten.

Die Imster Polizei konnte nun einen 26-jährigen Österreicher als Lenker des Fahrzeuges ausforschen. Er wird wegen des Verdachts des Imstichlassens eines Verletzten und wegen Verdachts der Fahrerflucht angezeigt.(TT.com)