Landecker Straße nach Felssturz frei: Warnung vor weiteren Felsstürzen

Landeck – Landeck – Mehrere große Brocken, insgesamt rund zwei Kubikmeter Gestein, brachen am Montag gegen 9 Uhr ab und gingen auf die Landecker Straße L76 nieder. Der massive Felssturz verlegte die Fahrbahn südlich der Bezirksstadt. „Ein gerade vorbeifahrendes Auto wurde von Steinen gestreift, der Lenker blieb aber unverletzt“, heißt es von der Landecker Polizei. Die Straße musste gesperrt werden. Gegen18 Uhr konnte die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Zerklüftetes Gelände, starker Regen, Frost: „All diese Faktoren haben vermutlich eine Rolle gespielt, dass das Geröll von der Wand abbrach“, sagt Werner Thöny von der Tiroler Landesgeologie. „Nachdem die Sturzbahn händisch und die Straße mit einem Bagger geräumt wurden, sind wir der Auffassung, dass die Strecke gut gesichert ist und keine Gefahr droht“, schildert Thöny. Heute Dienstag soll noch ein kleines Fangnetz an der Stelle angebracht werden.

Der Streckenabschnitt zwischen Landeck und Fließ war in den vergangenen Monaten mehrmals von Steinschlag betroffen. Auch deshalb wurde bereits im Juni dieses Jahres vom Land beschlossen, eine Galerie zu errichten. Der ursprünglich auf 500 Meter ausgelegte Bau wird nun auf rund 700 Meter verlängert. „Die Planung hat bereits begonnen. Baubeginn ist voraussichtlich 2020“, teilte Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP) gestern mit. Jener südlich von Landeck ist der aktuellste in einer Reihe von Felsstürzen, welche letzthin in Tirol niedergingen. Am Donnerstagabend stürzten mehrere Steine auf die Tuxer Straße zwischen Lanersbach und Juns. Ein Autolenker konnte, wie berichtet, nicht rechtzeitig bremsen und fuhr gegen die Brocken. Erst am Samstag stürzten Felsen auf eine Straße im Ötztal. Mehrere Wohnhäuser waren für die Dauer der Aufräumarbeiten nicht erreichbar.

Tirols Landesgeologe Gunther Heißel warnt, dass es in nächster Zeit zu weiteren Ereignissen dieser Art kommen könnte: „Erst lange Trockenheit von April bis November und jetzt der viele Regen, Schnee und der Frost-Tau-Wechsel: Weitere Felsstürze sind nicht ausgeschlossen.“ Außergewöhnlich sei das für diese Jahreszeit jedoch nicht. „Im vergangenen Herbst gab es in Tirol im ganzen Land eine ähnliche Situation.“ (bfk)