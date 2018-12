Landecker Straße nach Felssturz wieder frei, Galerie wird gebaut

Landeck – Montagfrüh gegen 9 Uhr kam es südlich von Landeck zu einem massiven Feslssturz auf die Landecker Straße. Die L76 war bis 18 Uhr zwischen der Autobahnauffahrt und Fließ in beide Richtungen gesperrt. Eine Umleitung über den Landecker Tunnel wurde eingerichtet und ausgeschildert.

Ein Auto wurde laut Aussendung der Feuerwehr Landeck stark beschädigt. Der Lenker kam mit dem Schrecken davon.

Die Feuerwehren aus Landeck und Fließ sowie die Straßenmeisterei räumten noch am Vormittag das Gestein – rund ein Kubikmeter – von der Fahrbahn. Auch erste Sicherungsmaßnahmen wurden ergriffen.

Der Verkehr auf der L76 fließt nun wieder. „Im Laufe des Tages wurde versucht, weiteres Lockergestein abzutragen und auch das dichte Busch- und Wurzelwerk in diesem Hangbereich zu entfernen“, sagte Landesgeologe Werner Thöny.

700 Meter lange Galerie wird gebaut

Es ist nicht das erste Mal, dass es auf der L76 zwischen Landeck und Fließ zu Felsstürzen gekommen ist. Das Land Tirol kündigte am Montag in einer Aussendung ein massives Bauwerk zur Sicherung an. „Wir werden an der L76 im besonders steinschlaggefährdeten Gebiet südlich der Landecker Stadteinfahrt eine rund 700 Meter lange Galerie errichten. Die Planungsarbeiten haben bereits begonnen und werden auf Hochdruck weitergeführt. Baubeginn ist voraussichtlich 2020“, erklärt Landeshaptmannstellvertreter Josef Geisler.

Die Entscheidung wurde bereits im Juni auf Basis einer vertieften geologischen und geotechnischen Begutachtung getroffen, hieß es in der Aussendung. Bislang wurden Sicherungsmaßnahmen mit Blocksicherungen, Felsvernetzungen und Steinschlagschutzzäunen an insgesamt 51 Stellen durchgeführt. (TT.com)