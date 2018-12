Mindestens vier Tote bei Anschlag auf Kirche in Brasilien

Sao Paulo, Campinas – Bei einem Angriff auf eine Kirche in Brasilien sind am Dienstag nach Berichten örtlicher Medien mindestens vier Menschen getötet worden. Den Berichten zufolge eröffnete ein bewaffneter Mann das Feuer in einer Kirche der südbrasilianischen Stadt Campinas in der Nähe von São Paulo. Anschließend habe er sich das Leben genommen. Drei Menschen wurden verletzt und sind in Krankenhäuser gebracht worden. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. (APA/AFP)