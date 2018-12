Fußgängerin in Innsbruck von Auto erfasst und schwer verletzt

Innsbruck – Mit schweren Verletzungen wurde am Dienstag eine 52-jährige Serbin nach einem schweren Unfall in der Pembaurstraße in Innsbruck in die Klinik eingeliefert. Die Frau war kurz nach 19 Uhr zwischen zwei Autos auf die Straße getreten.

Zu diesem Zeitpunkt war dort ein 71-jähriger Einheimischer mit dem Auto unterwegs. Er konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und erfasste die Frau mit seinem Fahrzeug.Die Serbin wurde durch die Luft geschleudert und prallte nach mehreren Metern auf den Asphalt. Sie wurde nach Erstversorgung von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. (TT.com)