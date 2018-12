Glühende Asche entzündete sich in Kirchbichl: Brand in Carport

Kirchbichl – Zum Brand eines Carports musste die Feuerwehr Kirchbichl am Dienstagabend ausrücken: Eine Plastikmülltonne hatte Feuer gefangen und auf ein Carport und eine Holzwand übergegriffen.

Schuld an dem Brand dürfte Asche gewesen sein, die ein 54-jähriger Einheimischer schon in der Früh in einem Aschenbehälter in der Hausmülltonne entsorgt hatte. Den Aschenbehälter hatte er am Vorabend zum Auskühlen vor das Haus gestellt. Gegen 18.53 Uhr entzündete sich die Plastikmülltonne, worauf das Feuer auf das Carport und die Holzwand eines angebauten Abstellraums übergriff. Die Feuerwehr Kirchbichl konnte den Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand. (TT.com)