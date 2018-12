Niederländer prallte in Längenfeld mit Auto gegen Betonsäule: tot

Längenfeld – Beim Eintreffen der Einsatzkräfte nach einem Unfall in Längenfeld bot sich den Rettern in der Nacht auf Samstag ein schreckliches Bild: Das Auto ein Totalschaden, der Lenker bewusstlos im Wrack eingeschlossen. Der verunglückte Autofahrer, ein 61-jähriger Niederländer, wurde zwar auf schnellstem Weg in die Klinik Innsbruck eingeliefert – dort verlor der Mann allerdings Stunden später den Kampf ums Überleben. Wie die Polizei mitteilt, ist der 61-Jährige am Vormittag in der Klinik verstorben.

Die näheren Hintergründe für den Unfall sind derzeit noch nicht bekannt. Fest steht nur, dass der 61-jährige Niederländer von Huben in Richtung Längenfeld unterwegs war. Gegen 0.50 Uhr verlor er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Betonsäule.

Der Mann war alleine im Fahrzeug und musste von der Feuerwehr aus dem Pkw geborgen werden. Nach der Erstversorgung durch Rettung und Notarzt wurde er in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Der Niederländer war beim Eintreffen der Rettung nicht ansprechbar. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. (TT.com)