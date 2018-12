50 Rettungskräfte bei Kaminbrand in Wattenberg im Einsatz

Wattenberg – Zu einem Brand bei einem Wohnhaus in Wattenberg musste die Feuerwehr am Freitagabend in Wattenberg ausrücken. Laut angefordertem Bezirksrauchfangkehrer war es in dem Rauchfang zu einer fehlerhaften Verbrennung gekommen, sodass sich im Steigrohr der Heizanlage und im Kamin eine Ablagerung ansetzen konnte.

Diese entzündete sich schließlich am Freitag gegen 18.30 Uhr. Insgesamt rückten die Feuerwehren Wattenberg, Wattens und Vögelsberg mit rund 50 Einsatzkräften an. Verletzt wurde zum Glück niemand, zu einem Sachschaden kam es ebenfalls nicht. (TT.com)