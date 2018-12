Wegen schreiendem Kind Öl auf Herd vergessen: Küche in Brand

Innsbruck – Ein Moment der Unachtsamkeit reichte am Samstagabend aus, um eine Wohnung in der Innsbrucker Weihburggasse unbewohnbar zu machen. Gegen 20.50 Uhr wollte eine 40-jährige Senegalesin in einer Pfanne Speiseöl erhitzen. Weil genau in diesem Moment ihr zweijähriges Kind im Nachbarzimmer zu schreien begann, verließ sie die Küche um nach dem Kind zu sehen. Da der Spross gewickelt werden musste, vergaß die Frau völlig auf die Pfanne Öl am Herd.

Als sie mit dem Kind am Arm in die Küche zurück kam, hatte sich bereits starker Rauch entwickelt. Sofort lief die 40-Jährige aus der Wohnung und verständigte Nachbarn. Das Öl hatte sich in der Zwischenzeit entzündet, wodurch sich in der Küche ein Brand ausbreitete. Die anrückende Feuerwehr konnte die Flammen zwar rasch löschen, die Wohnung dürfte aber trotzdem vorerst unbewohnbar sein, die Küche wurde massiv beschädigt. Verletzt wurde zum Glück niemand. (TT.com)