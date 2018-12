Letztes Update am So, 16.12.2018 17:01

Vier Tote bei Absturz von Rettungshubschrauber in Portugal

Der Helikopter war bereits am Samstagabend als vermisst gemeldet worden, doch wurden die Trümmer erst am frühen Sonntagmorgen in der Nähe von Couce bei Porto entdeckt.