Fernsehgerät erschlug vierjähriges Mädchen in der Slowakei

Bratislava – Auf ein vier Jahre altes Mädchen ist in der Kleinstadt Revuca in der Slowakei ein Fernsehapparat gestürzt und hat es getötet. „Das Kind hat so verheerende Verletzungen erlitten, dass es trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte noch am Unglücksort starb“, teilte eine Sprecherin des Rettungsdienstes am Sonntagabend der Nachrichtenagentur TASR mit.

Vermutlich habe das Mädchen das schwere, alte Gerät beim Spiel mit seinen Geschwistern von einem Kasten gerissen, erklärte die Sprecherin. Wie der Großvater des Mädchens den TV-Sendern Joj und Markiza erklärte, seien beide Eltern zum Unglückszeitpunkt in anderen Räumen des Hauses gewesen, während die Kinder im Wohnzimmer tobten. (APA/dpa)