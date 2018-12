Niederländer übersteht Lawinenabgang in der Axamer Lizum unverletzt

Axams - Glimpflich hat am Montag ein Lawinenabgang im freien Skiraum in der Axamer Lizum für einen Niederländer geendet. Der in Tirol wohnhafte 48-Jährige entschloss sich gemeinsam mit seinem Sohn, vom „Hoadl“ die markierte Piste Nr. 1 zu verlassen und in den freien Skiraum einzufahren. Nachdem der Sohn den Hang befahren hatte und wieder auf die markierte Piste zurückfuhr, löste sich beim Einfahren des 48-Jährigen ein Schneebrett, welches den Skifahrer rund 100 Meter weit an der Oberfläche mitriss und schließlich vollständig verschüttete.

Zwei zufällig vor Ort befindliche Tourengeher befreiten den Mann, der keine Notfallausrüstung mitführte und sich laut eigenen Angaben ca. zwei Minuten unter dem Schnee befand. Der Verschüttete gab gegenüber den Alpinpolizisten an, nicht verletzt worden zu sein und das Schneebrett selbst ausgelöst zu haben. (TT.com)