Lawine riss 33-jährige Snowboarderin in Obergurgl in den Tod

Obergurgl – Eine 33-jährige Urlauberin aus Deutschland ist am Christtag beim Snowboarden im freien Skiraum von Obergurgl tödlich verunglückt. Sie wurde kurz vor Mittag von einer rund 500 bis 600 Meter langen und 400 Meter breiten Lawine erfasst und unter den Schneemassen begraben. Die Frau wurde innerhalb von 35 Minuten aus dem Schnee befreit, es konnte aber nur noch der Tod festgestellt werden.

Nach Angaben der Polizei gegenüber der APA war die 33-Jährige mit ihrem Bruder unterwegs, die gemeinsam mit ihren Eltern in Obergurgl Urlaub machten. Sie fuhren kurz vor 12 Uhr von der Hohen Mut ab und dürften das riesige Schneebrett dabei selbst ausgelöst haben. Die Lawine ging bis auf den Talboden des Rotmoostals nieder.

Obwohl die beiden Geschwister die empfohlene Notfallausrüstung mit sich führten und der Bruder unmittelbar nach dem Lawinenabgang per Notruf die Einsatzkräfte alarmierte, kam für die 33-Jährige jede Hilfe zu spät. In der Gurgler-Gruppe bestand am Dienstag oberhalb von 2200 Meter erhebliche Lawinengefahr der Stufe 3, darunter wurde die Gefahr vom Lawinenwarndienst als mäßig (Stufe 2) bewertet.

Lawinenabgang auch am Großglockner

Indes ging am Dienstag ebenfalls gegen 12 Uhr eine zweite Lawine in Kals am Großglockner ab. Ein 32-Jähriger Mann und eine 36-jährige Frau wurden dabei teilverschüttet, konnten sich jedoch selbst befreien. Sie vermuteten jedoch, dass sich noch zwei Tourengeher unter der Lawine befinden könnten. Nach kurzer Suche wurden die beiden wohlbehalten aufgefunden. Sie gaben an, sich durch eine Fluchtfahrt zur Seite gerettet zu haben. Alle vier Beteiligten blieben unverletzt. (TT.com/APA)