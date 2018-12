Söll – Ein Brand in der Neuen Mittelschule in Söll sorgte am Mittwochnachmittag für einen Einsatz der Feuerwehr. Mitten in den Weihnachtsferien war im Eingangsbereich der Schule ein Adventkranz in Flammen aufgegangen.

Zeugen entdeckten den Brand und schlugen Alarm. Die Freiwillige Feuerwehr Söll rückte mit vier Fahrzeugen und 30 Mann aus und konnte das Feuer rasch löschen. Verletzt wurde niemand und auch der Sachschaden dürfte gering sein. Ermittlungen zur Brandursache sind im Gange. (TT.com)