Dreijähriges Kind in Niederösterreich von Hund in Kopf gebissen

Kaumberg – Ein Kind im Alter von drei Jahren ist am Mittwochnachmittag in Kaumberg (Bezirk Lilienfeld) von einem Hund in den Kopfbereich gebissen worden. Das Opfer krabbelte am Boden, als das Tier zuschnappte, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Donnerstag auf Anfrage. Das Kind wurde aufgrund der Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber ins SMZ Ost nach Wien geflogen.

Der Vorfall ereignete sich laut Schwaigerlehner im Rahmen des Besuchs einer russischen Familie bei Verwandten. Um welche Rasse es sich bei dem Hund handelte, ließ die Polizei ebenso wie das Geschlecht des Kindes mit Verweis auf die weiteren Ermittlungen offen. Einem Bericht der Tageszeitung Heute zufolge handelt es sich beim Opfer um einen Buben. (APA)