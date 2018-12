Letztes Update am Do, 27.12.2018 21:36

Holzstadel brannte in Walchsee vollständig aus

An der Zufahrt zur „Lippenalm“ in Walchsee stand der Stadel beim Eintreffen der Feuerwehren bereits in Vollbrand. Am Freitag wollen Brandermittler die Ursache für das Feuer herausfinden.