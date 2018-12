Zams – Von herunterfallenden Eisplatten ist am Donnerstagvormittag das Auto eines Vorarlbergers (25) auf der Arlberg Schnellstraße (S16) in Zams getroffen worden. Die Windschutzscheibe zerbarst, der 25-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf und an den Schultern.

Die Eisbrocken waren unmittelbar nach der Lötzgalerie vom Dach eines Lkw frontal gegen den Pkw geflogen. Der Verletzte wurde von der Rettung in das Krankenhaus nach Zams gebracht. (TT.com)