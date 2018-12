Drei Fußgänger an Schutzweg in Innsbruck angefahren und verletzt

Innsbruck – Ein 66-jähriger Autofahrer war am Donnerstag gegen 18 Uhr am Innrain in Innsbruck stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung mit der Mandelsbergerstraße hielt der Deutsche sein Fahrzeug an der roten Ampel an. Drei Fußgänger (24, 67 und 72 Jahre) wollten den dortigen Schutzweg überqueren. Als die Ampel auf grün schaltete, fuhr der 66-Jährige los und dürfte laut Polizei die Fußgänger übersehen haben.

Es kam zum Zusammenstoß. Die 72-jährige Frau und der 67-jährige Mann erlitten dabei schwere Verletzungen, der 24-jährige Mann leichte. (TT.com)