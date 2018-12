Zwei Autofahrerinnen bei Unfall in Going schwer verletzt

Going – Auf der Loferer Straße (B178) in Going am Wilden Kaiser stießen Freitagvormittag zwei Pkw zusammen. Durch die Wucht des Anpralls schleuderten beide Autos mehrfach um die eigene Achse. Die Lenkerinnen (19 und 24 Jahre) wurden laut Polizei im Wagen eingeklemmt und mussten mittels Bergeschere befreit werden. Nach der Erstversorgung wurden die Einheimischen mit schweren Verletzungen ins Spital eingeliefert. (TT.com)