Oberndorf – In der Nacht auf Montag geriet gegen 2.20 Uhr die Blockhütte des örtlichen Vereinsheims am Sportplatz in Oberndorf in Brand. Sofort rückte die Feuerwehr Oberndorf an und brachte das Feuer rasch unter Kontrolle.

Wie die Polizei mitteilt, wurden keine Personen verletzt oder gefährdet. Die Schadenshöhe kann noch nicht eingeschätzt werden. Auch über die Brandursache ist noch nichts bekannt, die Ermittlungen dazu laufen. (TT.com)