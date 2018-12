Auto stürzte bei Überholmanöver in Buch von Straße in den Inn

Buch – Riesiges Glück hatten die drei Insassen eines Autos, das am Silvestertag in Buch bei Jenbach in den Inn gestürzt ist. Wie die Polizei mitteilt, dürfte ein Überholmanöver auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn Schuld an dem Unfall gewesen sein. Der Lenker verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug und kam über den Rand hinaus.

Das Auto schoss über die Böschung und landete im Inn – zum Glück auf den Rädern. Die zwei Männer und die Frau im Alter zwischen 20 und 30 Jahren konnten das Unfallwrack selbstständig verlassen. Sie wurden nur leicht verletzt. Die Wasserrettung unterstützte die Feuerwehr Buch bei der Bergung. (TT.com)