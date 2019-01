Feuerwerksrakete löste Brand in Schwazer Hochhaus aus

Schwaz – Der letzte große Einsatz im alten Jahr hatte es für die Feuerwehr Schwaz am Montag in sich: Gegen 22.40 wurden die Florianis zum Brand eines Dachstuhls in einem Hochhaus in der Silberstadt alarmiert. Das Feuer dürfte durch eine Feuerwerksrakete ausgelöst worden sein.

Die Feuerwehren Schwaz, Tyrolit Schwaz, Vomp und Jenbach rückten zur Brandbekämpfung an und konnten die Flammen rasch löschen. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde zum Glück niemand. (TT.com)