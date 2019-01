Gasexplosion in russischem Wohnhaus: Weitere Leichen geborgen

Bezirk Reutte

Schneeschuhwanderer mussten eine Nacht am Feldernjöchl ausharren

Am Sonntag begannen die drei 22-Jährigen ihre Wanderung in Ehrwald. Sie wollten zur Knorr Hütte am Zugspitzplatt. Völlig erschöpft kamen sie am Abend im Schn ...