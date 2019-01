Weniger Verkehrstote in Österreich: Tirol gegen Trend

Von Reinhard Fellner

Wien, Innsbruck – 400 Menschen sind 2018 laut dem Innen- (BMI) und Verkehrsministerium auf Österreichs Straßen tödlich verunglückt. Das sind um 14 Personen bzw. um 3,4 Prozent weniger als 2017 mit 414 Verkehrstoten. Damit wurde die bisher niedrigste Zahl seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1950 registriert. Der neue Tiefstand bedeutet, dass im Jahr 2018 weniger als ein Siebentel der Todesopfer aus dem Jahr 1972 zu beklagen waren, dem bisher „schwärzesten Jahr“ der Unfallstatistik mit 2948 Toten. Die Zahl zugelassener Fahrzeuge hat seit 1972 von 2,5 Millionen auf 6,9 Millionen zugenommen. Der Zielwert des Österreichischen Verkehrssicherheitsprogramms 2011 bis 2020 lautet jedoch auf 311 Opfer im Jahr 2020.

Ein deutlicher Rückgang ist bei den verunglückten Kindern zu verzeichnen, nachdem 2018 drei Personen im Alter von null bis 14 Jahren im Straßenverkehr ums Leben kamen – alle als Pkw-Insassen: Im Jahr 2017 verunglückten acht und 2016 sieben Kinder tödlich. Tödliche Schulwegunfälle wurden im Jahr 2018 keine verzeichnet.

Tirol steuerte im letzten Jahr mit 36 Verkehrstoten gegenüber 29 Toten im Vorjahr jedoch gegen den Bundestrend. So gab es laut BMI 2018 im Burgenland 13 Verkehrstote (2017: 25), in Kärnten 30 (30), in Niederösterreich 99 (93), in Oberösterreich 96 (82), in Salzburg 26 (44), in der Steiermark 67 (76), in Tirol 36 (29), in Vorarlberg 17 (15) und in Wien 16 (20). Als vermutliche Hauptursachen der tödlichen Verkehrsunfälle gelten neben Unachtsamkeit oder Ablenkung nicht angepasste Fahrgeschwindigkeit (24,4 Prozent) und Vorrangverletzung (16,6 Prozent).

Für Markus Widmann, Leiter der Landesverkehrsabteilung, erklärt sich der Anstieg von Verkehrstoten in Tirol jedoch folgendermaßen: „Im Jahr 2017 hatten wir mit 29 Toten einen absoluten Tiefstwert. Trotz des Anstiegs im Jahr 2018 ist der Wert somit immer noch der drittniedrigste seit Zählungsbeginn“, so Tirols höchster Verkehrspolizist gestern zur TT. So erklärt sich laut Widmann der Anstieg allein schon durch die Unfälle mit Motorradfahrern: „Letztes Jahr hatten wir einen langen Sommer, der jeden Tag etliche Motorradfahrer auf die Straßen zog. Dies hatte im Jahr 2018 wiederum 15 anstatt zehn Tote im Jahr zuvor zur Folge.“

Ansonsten muss man laut Widmann aber jedoch die Langzeitentwicklung sehen. Hier hätten gleich mehrere Faktoren eine positive Auswirkung. So schütze die erhöhte Sicherheit der Autos etliche Menschenleben, genau wie die fast einzigartig dichte Rettungskette in Österreich, die Helfer oft noch in letzter Sekunde an den Unfallort bringe. Laut Widmann drücken jedoch auch die bessere Ausbildung der Lenker, der Probe- und Stufenführerschein sowie die völlig geänderte Einstellung zu Alkohol am Steuer die Zahl der Unfalltoten mehr und mehr nach unten. Widmann: „Schon beachtlich, dass wir immer seltener auf junge Alkolenker treffen!“

Der Verkehrsclub Österreich fordert aufgrund des Anstiegs von Unfalltoten den Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes sowie das Handy am Steuer „endlich in das Vormerksystem aufzunehmen“.