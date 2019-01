München – Ein fünf Jahre altes Mädchen hat sich bei einem Hochhaus-Feuer in Oberbayern in einem Kasten versteckt und ist ums Leben gekommen. Der Vater hatte am Silvestertag noch versucht, seine Tochter aus der Wohnung zu holen – was ihm laut Polizei aber nicht gelang. Der Mann kam mit einer schweren Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Feuerwehrleute konnten das Kind am Montagnachmittag nur noch leblos bergen. Andere Bewohner des Hauses hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. (APA/dpa)