Kollision auf Piste in Obergurgl: Zwei Skifahrerinnen verletzt

Obergurgl – Am Neujahrstag kurz vor Mittag kollidierten auf einer Skipiste in Obergurgl zwei Skifahrerinnen. Beide wurden dabei verletzt: Eine 59-jährige Deutsche erlitt eine Gehirnerschütterung. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Zams gebracht. Eine 68-jährige Britin wurdeleicht verletzt und nach der Erstversorgung zu einem Arzt in Obergurgl gebracht. Wieso es zu dem Zusammenstoß kam, war vorerst nicht bekannt. (TT.com)