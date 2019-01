Unfälle auf Tiroler Skipisten zu Neujahr: Vier Verletzte

Obergurgl, Sölden, Außervillgraten – Am Neujahrstag zog es viele Wintersprotler auf die Skipisten in Tirol. Für einige endete der Tag im Krankenhaus.

Kurz vor Mittag kollidierten auf einer Skipiste in Obergurgl zwei Skifahrerinnen. Beide wurden dabei verletzt: Eine 59-jährige Deutsche erlitt eine Gehirnerschütterung. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Zams gebracht. Eine 68-jährige Britin wurdeleicht verletzt und nach der Erstversorgung zu einem Arzt in Obergurgl gebracht. Wieso es zu dem Zusammenstoß kam, war vorerst nicht bekannt.

Auch in Sölden stießen am frühen Nachmittag zwei Wintersportlerinnen zusammen. Eine 62-jährige Deutsche erlitt dabei einen Nasenbeinbruch. Sie wurde von der Rettung in das Krankenhaus Zams gebracht. Die zweite Frau – eine 59-jährige US-Amerikanerin – blieb unverletzt.

Auf einer roten Piste in Außervillgraten kollidierte ein elfjähriger Snowboardfahrer mit einem 56-jährigen Skifahrer. Der Mann erlitt dabei laut Polizei schwere Verletzungen an der Schulter und an einem Unterschenkel. Der Einheimische wurde von der Pistenrettung Sillian versorgt und anschließend mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Lienz eingeliefert. Der Bub aus Deutschland blieb unverletzt. (TT.com)