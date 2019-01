Tiroler wurde im Zillertal von Lawine mitgerissen

Zell am Ziller – Riesenglück hatte am Neujahrstag ein 49-Jähriger in Zell am Ziller. Der Einheimische war gegen 14.40 Uhr nahe der Zillertal Arena in freies Gelände eingefahren. Er löste eine große Lawine aus. Der Tiroler wurde von dem Schneebrett mitgerissen und völlig verschüttet.

Kurz vor Stillstand der Lawine gaben ihn die Schneemassen aber wieder frei. Der 49-Jährige konnte selbstständig und unverletzt den Lawinenkegel verlassen, teilte die Polizei mit.

Andere Skifahrer befanden sich zum Zeitpunkt des Lawinenabgangs nicht in der Nähe. (TT.com)