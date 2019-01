Bus erfasste Passantin in Tux, Auto stürzte bei Unfall in Roppen ab

Zwei Unfälle forderten am Mittwoch in Tirol mehrere Verletzte. In Tux erlitt eine Passantin Kopfverletzungen, in Roppen verletzte sich ein 18-Jähriger nach einem Absturz in bewaldetes Gebiet.