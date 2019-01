83-Jähriger in St. Jakob in Haus abgängig: Suchaktion läuft

St. Jakob in Haus – Seit Donnerstag wird ein 83-jähriger Urlauber in St. Jakob in Haus vermisst. Laut Polizei dürfte der Deutsche zwischen 22 Uhr am Mittwoch und 4 Uhr Früh am Donnerstag seine Unterkunft verlassen haben. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Ein Unfall wird befürchtet.

Der Mann trägt eine blaue Jacke mit kleinen orangenen Streifen. Möglicherweise hat er eine Schildkappe mit Ohrenklappen auf.

Derzeit läuft eine Suchaktion, an der die Freiwillige Feuerwehr St. Jakob, die Bergrettung St. Jakob, mehrere Polizeistreifen und ein Polizeihubschrauber beteiligt sind. Hinweise auf den Aufenthaltsort des 83-Jährigen nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (TT.com)