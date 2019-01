Feuerwehreinsatz: Almhütte im Zillertal wurde Raub der Flammen

Aschau – Eine brennende Almhütte sorgte am Freitagnachmittag in Aschau im Zillertal für einen Großeinsatz der Feuerwehren. Laut ersten Informationen brach das Feuer in der Hütte auf etwa 1100 Metern Seehöhe kurz vor 17 Uhr aus – die Ursache ist derzeit noch unbekannt. Mehrere Urlauber sollen sich in der Hütte aufgehalten haben, als es zu dem Brand kam. Sie alle sind laut ersten Meldungen unverletzt. (TT.com)