Vermisste Schneeschuhwander im Tennengau tot geborgen

Abtenau –Trotz des schlechten Wetters und der großen Lawinengefahr ist die Suche nach den beiden Schneeschuhwanderern am Montagvormittag in Abtenau fortgesetzt worden. Einer der beiden Vermissten ist am Montagnachmittag von Bergrettern in Abtenau (Bezirk Hallein) tot aufgefunden worden. Es handelt sich um den 28-jährigen Jäger, wie der Bezirksleiter der Bergrettung im Tennengau, Wilfried Seidl, sagte. Der Mann war von einer Lawine erfasst worden. Er wurde mithilfe einer Lawinensonde gefunden. Nach der 23-Jährigen wird noch gesucht.

Der 28-Jährige wurde bereits ausgegraben und abtransportiert. Er war laut dem Bergretter von einer Staublawine erfasst und in einen Graben geschleudert worden. Wenige Minuten später wurde auch seine 23-jährige Partnerin in dem Lawinenkegel mit einer Sonde entdeckt und ausgegraben. Die Schneeschuhwanderin sei ebenfalls von der Staublawine erfasst und verschüttet worden, sagte der Bezirksleiter der Bergrettung. Die Frau wurde tot in der Nähe ihres Partners gefunden.

Die beiden Tennengauer waren am Samstagvormittag im Bereich der Schindlmaisalm unterwegs. „Sie sind Jäger. Sie wollten die Reviereinrichtungen kontrollieren und die Wildfütterung auffüllen“, sagte Seidl. Das Pärchen war am Samstagabend immer noch nicht zurückgekehrt, seit dem Nachmittag gab es keinen Kontakt mehr zu ihnen. Nach 20.00 Uhr ging bei der Polizei eine Vermisstenmeldung von besorgten Angehörigen ein. Seitdem suchten die Bergretter nach den Vermissten. (APA)