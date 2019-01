Sechs Tote bei Frontalzusammenstoß in Nordschweden

Stockholm – Der Frontalzusammenstoß eines Lastwagens mit einem Kleinbus im Norden Schwedens hat nach Medienberichten sechs Menschen das Leben gekostet. Die Polizei wollte die Zahl der Toten am Samstag zunächst nicht bestätigen. Eine Sprecherin sagte, es handele sich um einen „ernsten“ Unfall südöstlich der Stadt Kiruna, der sich am frühen Morgen ereignet habe. Es fehlten aber noch Informationen. Die Ursache des Zusammenstoßes auf einer Landstraße war zunächst nicht bekannt.

Die Lokalzeitung NSD berichtete, alle sechs Todesopfer hätten in dem Minivan gesessen. Ein weiterer Insasse sei per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden, sein Zustand sei aber nicht ernst. Der Lkw-Fahrer stehe unter Schock, sei aber nicht verletzt, teilte sein Arbeitgeber, das Bergbauunternehmen Kaunis Iron, mit. Kiruna liegt oberhalb des nördlichen Polarkreises. In den dortigen Minen wird Eisenerz von hoher Qualität gewonnen. (dpa)