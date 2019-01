45-jähriger Mann aus Galtür seit mehr als einer Woche abgängig

Galtür – Seit mehr als einer Woche ist in Galtür ein Mann abgängig. Der 45-Jährige arbeitet dort in einem Gastronomiebetrieb als Kellner. Am 8. Jänner (Dienstag) hatte er gegenüber seinem Arbeitgeber angegeben, nach Hause nach Bulgarien zu fahren. Zuletzt gesehen wurde der Vermisste an jenem Dienstag gegen 10 Uhr in der Pfarrkirche Zams in seiner Arbeitskleidung (schwarze Hose, weißes Hemd, schwarzes Gilet, schwarze Jacke).

Alle Ermittlungen liefen bisher ins Leere. Die Polizei Ischgl vermutet einen Unglücksfall und bittet daher um Hinweise, die auch jede andere Polizeidienststelle entgegennimmt. (TT.com)