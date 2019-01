Lawine in Lienzer Dolomiten: Skitourengeher kam ums Leben

Tristach – Das Leben eines 67-jährigen Skitourengehers forderte am Samstagnachmittag eine Lawine in den Lienzer Dolomiten. Der Einheimische unternahm mit einem Begleiter von Lavant ausgehend eine Skitour in Richtung Laserztörl. Im ostseitigen Schlussanstieg löste sich kurz vor 15 Uhr plötzlich eine Lawine, die beide Männer mitriss.

Während der vorausgehende 67-Jährige zur Gänze verschüttet wurde, konnte sich sein 42 Jahre alter Kollege an einem Steinblock festhalten und so ohne Hilfe aus dem Schnee befreien. Mithilfe seines Suchgeräts ortete er draufhin rasch seinen Begleiter und grub ihn aus. Für den 67-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. (TT.com)