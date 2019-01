Kollision mit Ski-Doo: 16-Jähriger blieb bewusstlos auf Piste liegen

Kirchberg i. T. – Schwere Verletzungen hat ein junger Skifahrer (16) am Sonntagvormittag in Kirchberg davongetragen. Der Deutsche war am Pengelstein am rechten Rand der Brunnenabfahrt (schwarze Piste) über eine Geländekuppe gesprungen, bei der Landung allerdings gestürzt.

Er rutschte bäuchlings und Kopf voraus gegen ein abgestelltes Schneemobil der Pistenrettung. Der 16-Jährige blieb bewusstlos auf der Piste liegen und musste mit schweren Verletzungen vom Hubschrauber ins Bezirkkrankenhaus nach Kufstein geflogen werden. (TT.com)