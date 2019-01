Letztes Update am So, 20.01.2019 18:48

Chlorgasaustritt in Schwimmbad in Ellmau endete glimpflich

Ein technischer Defekt war am Wochenende Grund für einen geringen Chlorgasaustritt in einem Schwimmbad in Ellmau. Der Hausmeister reagierte rasch, alarmierte die Feuerwehr und brachte die Angestellten in Sicherheit.