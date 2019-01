36 tödliche Unfälle im Vorjahr auf Tirols Straßen: Biker an Spitze

Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Auf Tirols Straßen haben im vergangenen Jahr 36 Menschen bei Unfällen ihr Leben verloren. „36 Verkehrstote im Jahr 2018 bedeuten zwar den drittniedrigsten Wert für das Bundesland Tirol seit Bestehen der statistischen Aufzeichnungen“, betonte Landespolizeidirektor Helmut Tomac gestern bei der Präsentation der Unfallstatistik für 2018, „der 2017 erzielte historische Tiefstwert mit 29 tödlich verunglückten Verkehrsteilnehmern konnte jedoch nicht mehr erreicht werden.“ In der Langzeitbetrachtung bewege man sich aber verglichen mit früheren Jahren auf einem niedrigen Niveau und setze einen positiven Trend fort. „Vor 20 Jahren waren in Tirol noch um 100 Verkehrstote mehr zu beklagen als gegenwärtig“, rechnet Tomac vor. Im gesamten Bundesgebiet kamen im vergangenen Jahr 400 Personen bei Verkehrsunfällen ums Leben – so wenige wie noch nie.

Die größte Gruppe der tödlich Verunfallten in Tirol stellt jene der Motorradfahrer dar. „Je mehr Motorradverkehr es gibt, desto größer ist auch die Gefahr, dass Unfälle stattfinden“, sagt Markus Widmann, Leiter der Landesverkehrsabteilung der Tiroler Polizei. So sei es auch nicht überraschend, dass angesichts des Jahrhundertsommers 2018 die Zahl der verunfallten Biker mit 15 Toten derart hoch ist. Viele Motorradfahrer aus dem benachbarten Ausland würden Tirol und seine anspruchsvollen Gebirgsstraßen bereits erschöpft und mit nachlassender Konzentration erreichen, erklärt Widmann. Dementsprechend steige dann auch das Unfallrisiko. Von den 15 Motorradtoten stammen 14 aus dem Ausland, elf davon aus Deutschland. Es ist erst das zweite Mal seit Beginn der Aufzeichnungen, dass in Tirol in einem Jahr mehr Biker als Pkw-Insassen tödlich verunglückten. 2018 starben auf Tirols Straßen zwölf Autofahrer bzw. Mitfahrer, fünf Fußgänger und vier Fahrradfahrer – davon drei E-Biker. Von den 36 Verkehrstoten kommen 20 aus dem Ausland, mit 29 machen die Männer bei der Aufschlüsselung nach Geschlechtern den größten Teil aus. Die meisten tödlichen Unfälle – nämlich 26 – passierten im Zeitraum zwischen 9 und 17 Uhr und im Monat August (zehn Unfälle). „Das zu wissen ist deshalb für uns wichtig, weil wir entsprechend auch unsere Überwachungsmaßnahmen auf diesen Zeitraum legen“, sagt Widmann.

Während Unachtsamkeit und Ablenkung die Hauptursachen für die rund 4000 Verkehrsunfälle in Tirol waren, war es bei den tödlichen Verkehrsunfällen die Geschwindigkeit: Fast ein Drittel (31 Prozent) starb 2018 an einem Unfall, der aus überhöhter Geschwindigkeit resultiert hatte.

Für das kommende Jahr plant die Polizei gezielte Kampagnen zum Thema Fahrradsicherheit, im Bereich Motorrad/Moped, Drogen im Straßenverkehr und beim Schwerverkehr. So sind die Anschaffung weiterer Speichelvortestgeräte und eine Kooperation mit Ärzten vorgesehen, um Drogenlenker besser überführen zu können. Das Maßnahmenbündel zur Erhöhung des Kontrolldrucks auf den Schwerverkehr wurde bereits in der vergangenen Woche präsentiert.

LHStv. und Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe (Grüne) streicht in diesem Zusammenhang die gute Zusammenarbeit zwischen Land Tirol und der Polizei hervor. Es sei dem Einsatz der Polizei zu verdanken, dass Maßnahmen wie die Lkw-Blockabfertigung oder die Sperren von Straßen bei Lawinengefahr derart reibungslos ablaufen würden.

Aber auch das Land selbst sei laufend bemüht, die Verkehrssicherheit zu heben, wie Bernhard Knapp, Vorstand der Abteilung Verkehrsrecht, betont: „Im vergangenen Jahr sind die Landeskommissionen 250-mal ausgerückt und haben sich kritische Straßenstellen angeschaut.“ Knapp appelliert jedoch auch an die Eigenverantwortung, etwa wenn es um das Angurten geht: „Von den zwölf tödlich Verunglückten waren drei nicht angegurtet. Das ist schon ein hoher Wert.“