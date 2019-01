Arlbergtunnel: Eisplatte löste sich von Lkw und traf Bus-Frontscheibe

Von Helmut Wenzel

St. Anton am Arlberg – Es hätte auch ein Unfall mit drastischen Folgen passieren können. Doch ÖBB-Postbusfahrer Reinhard Raggl (53) aus Landeck bewies Nervenstärke und konnte Schlimmeres im Arlbergtunnel verhindern.

Der Reihe nach: Raggl war am 15. Jänner im Schienenersatzverkehr mit Fahrgästen in Richtung Bludenz unterwegs. Etwa einen Kilometer nach der Tunneleinfahrt bei St. Jakob, gegen 6 Uhr, kam ihm ein Lkw entgegen. Von dem Schwerfahrzeug löste sich eine Eisplatte und traf die Frontscheibe des Busses. Die Scheibe zerbrach, Raggl wurde von Glassplittern im Gesicht und am Ohr verletzt.

„Ich habe einen lauten Krach gehört und dann Splitter im Gesicht gespürt“, schildert der Lenker. Sekunden danach beruhigte er trotz der Verletzungen die Fahrgäste und steuerte die nächste Pannenbucht an. Dort stellte er den Bus ab, informierte seinen Disponenten und setzte über die Notrufsäule die Rettungskette in Gang. Wenig später wurden die Fahrgäste evakuiert, sie stiegen in einen Ersatzbus um. Dazu wurde der Tunnel kurze Zeit in beiden Richtungen gesperrt.

Raggl brachte den beschädigten Bus – in Begleitung von Polizei und Asfinag – zur Autobahnmeisterei der Asfinag in St. Jakob. „Das Sicherheitstraining, das wir laufend machen, war mir in dieser Ausnahmesituation hilfreich“, sagt der besonnene Lenker.

Was passierte mit dem Lkw-Lenker, der das Szenario ausgelöst hat? – Leider konnte er bzw. sein Fahrzeug bisher nicht ausgeforscht werden, heißt es von der Autobahnpolizei Imst. Auf den Bildern der Überwachungskameras sei das Kennzeichen nicht lesbar. Die Ermittlungen würden dennoch weiterlaufen.

„Es ist gefährlich und auch strafbar, wenn das Fahrzeug nicht von Eis und Schnee gereinigt wird“, sagte Asfinag-Geschäftsführer Stefan Siegele. Für Lkw habe die Asfinag am Kronburgparkplatz bei Schönwies ein eigenes Abkehrgerüst samt Reinigungswerkzeug aufgestellt.