Feuerwehr-Großeinsatz im Zillertal: Ferienhaus stand in Vollbrand

Kaltenbach – Mehrere Feuerwehren der Umgebung wurden am Donnerstagnachmittag am Emberg in Kaltenbach zu einem großen Löscheinsatz gerufen. In einem bäuerlichen Ferienhaus war gegen 16.30 Uhr ein Brand ausgebrochen. Kurze Zeit später stand das Holzgebäude in Vollbrand und wurde dadurch komplett zerstört.

Personen wurden nicht verletzt, mehrere Gäste aus Deutschland konnten das Haus rechtzeitig verlassen.

- ZOOM.TIROL

Holzwand hinter Kachelofen fing Feuer

Auch am Abend kämpften die Einsatzkräfte noch gegen die Flammen. Die Brandursache ist noch nicht geklärt, jedoch dürfte das Feuer mit einem beheizten Kachelofen in Zusammenhang stehen. Unmittelbar hinter dem Ofen hatte eine Holzwand zu brennen begonnen. Die Urlaubsgäste hatten erfolglos versucht, diese zu löschen und einen Notruf abgesetzt. (TT.com)

- ZOOM.TIROL