15-Jähriger während Unfallaufnahme auf Schutzweg von Auto erfasst

Während die Polizei noch mit der Aufnahme eines Verkehrsunfalls auf einer Kreuzung der Salzburger Straße in Linz beschäftigt gewesen ist, hat sich am Freitagabend an derselben Stelle eine zweite Kollision ereignet. Eine 69-Jährige fuhr mit ihrem Pkw stadteinwärts und übersah einen 15-jährigen Linzer, der auf dem Schutzweg die Salzburger Straße querte.

Der Bursche wurde vom Pkw erfasst und zu Boden geschleudert und dabei schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Zuvor waren eine 57-jährige Frau aus dem Bezirk Linz-Land und ein 73-jähriger Linzer an der Kreuzung mit ihren Fahrzeugen zusammengestoßen. Die beiden Lenker erlitten leichte Verletzungen, die Fahrzeuge wurden stark beschädigt. (APA)