Blinder Alpinist Andy Holzer bei Arbeiten an Funkturm schwer verletzt

Tristach – Der blinde Osttiroler Extrembergsteiger Andy Holzer (52) ist am Samstagnachmittag bei Reparaturarbeiten an einem variablen Teleskop-Funkturm im Garten seines Hauses in Tristach schwer verletzt worden. Wie die Polizei informierte, soll der Turm plötzlich zusammengesackt sein und den an die Metallmasten gesicherten 52-Jährigen mit beiden Händen eingeklemmt haben. Dem Alpinisten wurde dabei der rechte Zeigefinger abgetrennt, zudem brach er sich den linken Unterarm.

Holzer, der 2017 den 8.848 Meter hohen Gipfel des Mount Everest als zweiter Blinder bezwungen hatte, arbeitete Polizeiangaben zufolge gegen 12.15 Uhr auf seinem Funkturm. Die einzelnen Masten-Elemente waren zu diesem Zeitpunkt auf etwa 20 Meter ausgefahren.

Der Schwerverletzte wurde mit einer Drehleiter geborgen und an Ort und Stelle erstversorgt. Danach brachte ihn die Besatzung des Notarzthubschraubers C7 in das Landeskrankenhaus Klagenfurt. Nach ersten Erhebungen ging die Polizei von einem technischen Gebrechen bei dem Unfall aus. (TT.com)