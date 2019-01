Tiroler (69) griff in laufende Schneefräse: schwer verletzt

Vomperbach – Beim Schneeräumen ist am Samstagvormittag ein Mann (69) in Vomperbach schwer verletzt worden. Weil der Auswurfkamin seiner Benzinschneefräse mit Schnee verstopft war, wollte der 69-Jährige diesen reinigen. Dabei griff der Tiroler trotz laufender Maschine mit der linken Hand in den Auswurfkamin. Er geriet in die Förderschnecke und verletzte sich an Zeige-, Mittel- und Ringfinger schwer. Nachdem die Rettung den Mann in die Klinik nach Innsbruck brachte, musste er operiert werden. (TT.com)