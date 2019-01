Balkonbrand in Innsbruck: Zigarette offenbar achtlos entsorgt

Eine Zeugin hatte der Feuerwehr am Samstagnachmittag in Innsbruck einen Balkonbrand gemeldet. Doch beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer bereits gelöscht. Der Wohnungsbesitzer (51) hatte selbst Hand angelegt und konnte den Brand vollständig löschen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, einige Gegenstände am Balkon sowie die Hausfassade wurden aber in Mitleidenschaft gezogen. Brandursache dürfte eine achtlos entsorgte Zigarette sein. (TT.com)