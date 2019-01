Auto schleuderte in Gegenverkehr: Lenkerin in Völs verletzt

Völs – Kurz vor 17 Uhr war am Montag eine 63-Jährige mit ihrem Wagen in der Bahnhofsstraße in Völs unterwegs. Laut Polizei kam das Auto an der Kreuzung mit der Kranebitterstraße auf den Randstein. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und touchierte einen entgegenkommenden Pkw. Dessen 68-jährige Lenkerin wurde verletzt. Die Frau wurde von der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht. Die 58-jährige Fahrerin des anderen Autos blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden. Die Freiwillige Feuerwehr Völs und die Rettung standen an der Unfallstelle im Einsatz. (TT.com)